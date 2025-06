Anteprima italiana di Superman al The Space Cinema Moderno di Roma

Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile al The Space Cinema Moderno di Roma, dove lunedì 8 luglio si terrà l’anteprima italiana di “Superman”, il nuovo capitolo dedicato all’iconico eroe DC Comics. Una serata speciale dedicata ai veri appassionati, tra emozioni e sorprese, che promette di riportarci al cuore dell’avventura e della fantasia. Non perdete questa occasione unica di immergervi nel mondo di Superman come mai prima d’ora!

Il The Space Cinema Roma Moderno si prepara ad accogliere uno degli eventi cinematografici più attesi della stagione: lunedì 8 luglio, in anteprima assoluta, arriva sul grande schermo “Superman”, il nuovo capitolo dedicato all’eroe DC Comics, con una serata speciale fan screening che promette. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: anteprima - superman - space - cinema

Anteprima Superman DCU: Voci di Early Screening con Amazon Prime il 7 Luglio - L’attesa per il nuovo film di James Gunn su Superman cresce, e una possibile anteprima esclusiva si fa strada.

Sono aperte le prevendite di Superman! E noi abbiamo due eventi imperdibili per i fan del DC Universe : Anteprima Fan Screening Martedì 8 luglio dalle 20:15 The Space Cinema Roma Moderno Vestiti a tema... non dimenticare il mantello! Per Vai su Facebook

The Space Cinema Roma Moderno compie 25 Anni - Grande festa lunedì 18 novembre con l’anteprima del film Una Terapia Di Gruppo; Mufasa – Il re leone: abbiamo visto i primi 40 minuti del film ed è strabiliante. Il regista Barry Jenkins: “Una persona, anche se adottata, può essere un re”; Me Contro Te Presenta: Cattivissimi A Natale, il trailer del film di Natale di Luì e Sofì.

Superman: il nuovo capitolo dell’eroe DC in anteprima al The Space Cinema di Roma - Martedì 8 luglio 2025, il The Space Cinema Roma Moderno ospiterà un'anteprima esclusiva del nuovo film di Superman, diretto da James Gunn, con spettacoli alle 20:15 e 21:00. Da ecodelcinema.com

Superman: l'8 luglio serata speciale Fan Screening, acquista subito il tuo biglietto - Pictures Italia ha organizzato, in anteprima assoluta, una serata speciale fan screening di Superman, l'attesissim ... comingsoon.it scrive