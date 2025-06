Antenne 5G tavolo Provincia-Infratel | c' è l' accordo sui ristori economici

Un importante passo avanti si è compiuto nella nostra provincia: grazie a un accordo tra Inwit, i Comuni di Carbonera, Casale sul Sile, Istrana, Loria, Preganziol, Riese Pio X, Valdobbiadene e le società di gestione dei rifiuti Contarina Spa e Savno Srl, si definiscono i ristori economici per l’installazione delle antenne 5G e altri servizi essenziali. Questo risultato rafforza il dialogo tra istituzioni e imprese, promuovendo un futuro più connesso e sostenibile per tutti.

E' stato definito un accordo condiviso tra Inwit e i Comuni di Carbonera, Casale sul Sile, Istrana, Loria, Preganziol, Riese Pio X, Valdobbiadene e dalle società di gestione dei rifiuti Contarina Spa e Savno Srl per i riconoscimenti economici spettanti alle amministrazioni per l’utilizzo di beni. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Antenne 5G, ecco il piano condiviso da Provincia, Comuni e privati. A Refrontolo si va sul campanile.

