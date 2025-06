ANPI Benevento toponomastica | Intitolazioni solo ad esponenti DC

L'ANPI di Benevento si schiera con fermezza contro la tendenza a intitolare i luoghi pubblici esclusivamente a figure della Democrazia Cristiana. Questa pratica rischia di oscurare la ricca storia democratica del nostro Paese, riducendo la memoria collettiva a pochi nomi. È fondamentale promuovere un’interpretazione più equilibrata e rappresentativa della nostra storia, affinché ogni cittadino possa riconoscere e onorare tutte le anime che hanno plasmato la nostra Repubblica.

La sezione ANPI di Benevento esprime contrarietà all'intitolazione dei luoghi pubblici di Benevento solo a esponenti della Democrazia Cristiana: dopo la colonia elioterapica Francesco Cossiga, arrivano Parco Ciriaco De Mita, Complesso Amintore Fanfani, Palazzo Alcide De Gasperi – intitolazioni che si aggiungono a quelle già presenti ai nomi di Giovan Battista Bosco Lucarelli, Aldo Moro, Mario Vetrone e altri democristiani. Pur riconoscendo l'importanza delle figure in questione nella vita locale e nazionale, sembra quasi un'occupazione della memoria. La sezione dell'ANPI non mette in discussione il ruolo centrale della DC nella nascita e nel consolidamento della democrazia repubblicana, ma ritiene ingiusta la celebrazione di un solo partito: il regime democratico si è retto con il contributo di tante forze politiche, presenti sia nelle maggioranze di governo, sia all'opposizione, e non grazie al solo partito democristiano, come invece lasciano intendere le ultime scelte toponomastiche dell'amministrazione beneventana.