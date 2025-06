Anni di austerity e ora la spesa per il riarmo diventa una panacea | quanta ipocrisia!

paradosso: dopo anni di austerity e sacrifici, ora la soluzione sembra essere il riarmo come panacea di tutti i mali. Un’ipocrisia che ci fa riflettere su quanto siano labili le priorità e quanto poco si parli di dialogo e diplomazia. In questo scenario, il vero investimento dovrebbe essere nella pace, non nelle armi. Ma fino a quando continueremo a girare intorno a questa falsa soluzione?

di Matteo Masi L'aria era densa di preoccupazione e allarmi, tra le tensioni israelo-iraniane e l'apertura del vertice Nato all'Aja. I nostri salotti televisivi, come da copione, si sono riempiti di esperti e opinionisti – spesso le stesse, stanche figure che monopolizzano il dibattito pubblico da decenni – a disquisire sul riarmo. Il mantra è chiaro: Trump e la Nato chiedono di alzare la spesa per la difesa fino al 5% del Pil. E qui arriva il bello, anzi, il tragicomico. Improvvisamente, come per magia, quella stessa spesa che fino a ieri era considerata un peso morto, un drenaggio di risorse pubbliche, un'entità quasi demoniaca se destinata al welfare o al sostegno del lavoro, si trasforma in una panacea.

