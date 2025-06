Anna Wintour lascia Vogue | il rumor dei media

Anna Wintour, la leggenda indiscussa del mondo della moda, potrebbe lasciare Vogue dopo oltre tre decenni di leadership. La notizia, ancora non ufficiale, ha già scatenato un'ondata di speculazioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di moda di tutto il mondo. Con una carriera costellata di innovazioni e influenze, il suo addio segnerebbe una svolta epocale nel panorama fashion. Ma cosa riserva il futuro per questa icona? Restate sintonizzati per scoprirlo.

New York, 26 giugno 2025 ‚ÄstCambio al vertice della rivista pi√Ļ iconica della moda:¬† Anna Wintour avrebbe annunciato che lascer√† la guida di¬†Vogue, rivista che dirige¬†dal 1988. La notizia √® riportata da alcuni media, fra i quali il Daily Mail, il Fashion Week Daily e The Daily Front Row, secondo cui¬†Wintour avrebbe annunciato il suo passo indietro nel corso di una riunione con il suo staff questa mattina. La temutissima direttrice, che ha ispirato anche il film ‚ÄėIl diavolo veste Prada‚Äô,¬†continuer√† comunque a ricoprire la sua carica di responsabile dei contenuti globali di Cond√© Nast e di direttrice editoriale globale di Vogue. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Anna Wintour lascia Vogue: il rumor dei media

