Anna Wintour lascia Vogue America dopo 37 anni | un’era della moda arriva al capolinea

apre un nuovo capitolo, lasciando il suo segno indelebile nel mondo della moda. Dopo decenni di innovazione e leadership, il suo addio segna la fine di un’epoca e l’inizio di una fase di trasformazione per Vogue America. La sua eredità rimarrà un faro per stilisti e appassionati, mentre il settore si prepara a scoprire cosa riserverà il futuro senza la sua guida iconica.

Nel cuore di Manhattan, nella sede storica di Condé Nast, il silenzio ha preceduto la scossa. Una notizia tanto attesa quanto destabilizzante: Anna Wintour lascia la direzione di Vogue America dopo 37 anni alla guida della rivista che ha incarnato l’essenza stessa dell’ alta moda editoriale. Una figura leggendaria, con il suo caschetto impeccabile e gli occhiali da sole onnipresenti, che ha riscritto le regole del fashion publishing e che ora passa il testimone. La notizia è stata ufficializzata durante una riunione dello staff nella mattina di mercoledì 25 giugno. La conferma è arrivata da fonti autorevoli del settore come The Daily Front Row, WWD e Business of Fashion, che hanno rapidamente diffuso l’annuncio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it