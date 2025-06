Anna Wintour lascia la guida di ‘Vogue America’

Dopo oltre tre decenni di leadership, Anna Wintour si appresta a congedarsi dalla guida di Vogue America, un'icona nel mondo della moda. La sua uscita segna la fine di un'epoca e apre nuovi scenari nel settore editoriale e fashion. Quale sarĂ il futuro di questa rivista simbolo di stile e innovazione? Restate con noi per scoprire i prossimi capitoli di questa rivoluzione.

(Adnkronos) – Dopo 37 anni alla guida di 'Vogue America', la direttrice Anna Wintour sarebbe pronta a lasciare l'incarico. Secondo quanto riferito da alcuni media internazionali, come 'The Daily Front Row', 'Wwd' e 'Business Of Fashion', la storica direttrice di quella che a lungo è stata considerata la 'bibbia della moda' lascerebbe la sua posizione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com