anna wintour lascia la direzione di vogue america dopo 37 anni

Anna Wintour, simbolo incontrastato della moda e dell’editoria, lascia la direzione di Vogue America dopo 37 anni di leadership straordinaria. La sua eredità continua a plasmare il mondo del fashion, mentre mantiene ruoli strategici di grande rilievo in Condé Nast. Questa novità segna un importante cambio di passo: chi prenderà il suo posto? La risposta apre nuovi scenari per il futuro della rivista e dell’industria della moda stessa.

Anna Wintour si fa da parte dopo quasi quattro decenni alla guida di Vogue America. L’editrice Condé Nast ha confermato che la storica direttrice editoriale, 75 anni, passerà il testimone pur restando ai vertici del gruppo: manterrà infatti i ruoli di direttrice editoriale globale di Vogue e chief content officer di Condé Nast. A sostituirla non sarà un nuovo editor-in-chief, ma una figura con un titolo diverso: head of editorial content. La svolta avviene nel quadro di una più ampia riorganizzazione globale di Condé Nast. Wintour, che ha rivoluzionato il magazine fin dal suo primo numero nel 1988, ha segnato la storia della moda editoriale: fu la prima a mettere in copertina jeans, a rinunciare agli scatti in studio per foto all’aperto, a inserire uomini in copertina. 🔗 Leggi su Lettera43.it