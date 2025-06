Anna Tatangelo incinta aspetta un maschio o una femmina? Sua sorella rivela il sesso del bebè!

L’attesa di Anna Tatangelo si fa più intrigante che mai: tra smentite e indiscrezioni, il gossip si infiamma sulla sua seconda gravidanza. La cantante di Sora, già mamma di Andrea, è nuovamente in dolce attesa con il nuovo compagno Giacomo Buttaroni. Ma la domanda che tutti si pongono è: aspetta un maschietto o una femmina? E ora, a svelarlo, ci pensa la sorella di Anna...

Il gossip si infiamma attorno ad Anna Tatangelo, che dopo settimane di indiscrezioni e sospetti ha ormai confermato la sua seconda gravidanza. La cantante di Sora, già mamma di Andrea – nato dall’amore con Gigi D’Alessio – è di nuovo in dolce attesa, questa volta insieme al nuovo compagno Giacomo Buttaroni. E tra una foto rubata e qualche dettaglio trapelato sui social, la domanda che tiene banco è una sola: Anna aspetta un maschietto o una femminuccia? A sciogliere il dubbio è stata, indirettamente, sua sorella Silvia, che avrebbe confermato il sesso del nascituro durante un evento familiare. Ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Anna Tatangelo incinta aspetta un maschio o una femmina? Sua sorella rivela il sesso del bebè!

