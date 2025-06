Anna Maria Rende Associazione Lotta Tumori ALT | l’esempio virtuoso di chi opera nel sociale

Anna Maria Rende rappresenta un esempio luminoso di dedizione e altruismo nel sociale. L'Associazione Lotta Tumori (ALT), fondata nel 2011, si impegna con passione a supportare pazienti oncologici attraverso servizi gratuiti e assistenza nei momenti più difficili. Il suo lavoro va oltre la lotta contro i tumori, abbracciando vari settori per alleviare sofferenze e offrire speranza. Un esempio che ispira a fare davvero la differenza.

L’Alt è un’associazione che si occupa di volontariato nella lotta ai tumori e non solo.Fondata nel 2011, opera anche all’interno del Pronto Soccorso degli ospedali e presta aiuto gratuitamente a pazienti oncologici, supportandoli nelle diverse fasi della malattia.Alt opera nel sociale in diversi settori e offre servizi volti ad alleviare non solo il dolore fisico, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it