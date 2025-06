Anna Conci i familiari ringraziano | In Trentino abbiamo degli angeli

In un gesto di sincero ringraziamento, i familiari di Anna Conci ci hanno inviato una toccante lettera pubblicata su TrentoToday. In un momento di grande dolore, la loro gratitudine si unisce all’abbraccio collettivo della comunità trentina, che con cuore aperto ha cercato, sperato e accompagnato la famiglia lungo questo difficile percorso. Con il cuore in mano, vogliono condividere quanto siano stati preziosi il sostegno e la solidarietà di tutti, veri angeli in un momento di grande prova.

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, la lettera che i familiari di Anna Conci hanno inviato in redazione a TrentoToday, per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche della donna restando sempre accanto alla famiglia, anche nel momento più buio. “Con il cuore in mano. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Anna non c'è più ma è stata cercata e pensata da tutto il Trentino, che ha sofferto con noi. Grazie agli angeli che ogni giorno rischiano la loro vita per il prossimo.

