Animali Narranti | Ascanio Celestini porta la Radio clandestina al Mumu

Ascanio Celestini porta al Mumu uno spettacolo intenso e coinvolgente che rivela i retroscena nascosti dei tragici eventi delle Fosse Ardeatine. Con "Radio clandestina", il teatro si trasforma in un palcoscenico di memoria e riflessione, dando voce a storie dimenticate e a personaggi invisibili. Un appuntamento imperdibile per chi desidera riscoprire il valore della memoria attraverso un racconto potente e profondamente umano. Non mancate!

Pisa, 26 giugno 2025 – Ascanio Celestini domenica 29 giugno sbarca allo Spazio Mumu con 'Radio clandestina', lo spettacolo teatrale che racconta sotto una nuova luce i giorni che precedono e seguono l'eccidio nazista delle Fosse Ardeatine. A partire dal testo di Alessandro Portelli “L’ordine è giĂ stato eseguito”, viene ricostruita la storia della vicenda, dall'attentato partigiano di via Rasella alla rappresaglia che provocò 335 morti. Un episodio la cui memoria fu distorta per decenni e che ora viene narrato attraverso le famiglie e i personaggi che attraversano le strade di una Roma provata dal ventennio e dalla guerra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Animali Narranti: Ascanio Celestini porta la “Radio clandestina” al Mumu

In questa notizia si parla di: ascanio - celestini - radio - clandestina

Ascanio Celestini, destini incrociati alla periferia del mondo - Ascanio Celestini, voce autentica della letteratura contemporanea italiana, esplora i destini incrociati alla periferia del mondo.

Domenica 29 giugno allo Spazio MUMU: ore 18:30 presentazione del libro "Poveri Cristi" (Einaudi,2025) -ingresso libero- Matteo Pelliti dialoga con Ascanio Celestini, in collaborazione con Libreria Ghibellina Pisa, ore 20 apericena su prenotazione o acquisto Vai su Facebook

Ascanio Celestini al Mumu con lo spettacolo 'Radio Clandestina'; Celestini racconta le Fosse Ardeatine; Celestini racconta le Fosse Ardeatine.

Animali Narranti: Ascanio Celestini porta la “Radio clandestina” al Mumu - Pisa, 26 giugno 2025 – Ascanio Celestini domenica 29 giugno sbarca allo Spazio Mumu con 'Radio clandestina', lo spettacolo teatrale che racconta sotto una nuova luce i giorni che precedono e seguono l ... lanazione.it scrive

L'Arena Shakespeare "incantata", Ascanio Celestini apre la stagione - Guarda chi c'era - Ad aprire la stagione della Fondazione Teatro Due all'Arena Shakespeare è Ascanio Celestini con lo spettacolo "Radio Clandestina - Lo riporta gazzettadiparma.it