Animal Pound | Tom King e Peter Gross rivisitano ‘La fattoria degli animali’ di Orwell attualizzando la metafora per la società dei nostri giorni

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare un affascinante invito a riflettere sulla nostra società attraverso l’interpretazione moderna di "La fattoria degli animali". Tom King e Peter Gross rivisitano il capolavoro di Orwell, trasformando la metafora in uno specchio potente e attuale dei nostri tempi confusi. Una lettura coinvolgente e struggente che ci invita a riscoprire i nostri valori e le nostre sfide quotidiane.

Quando una rivolta al rifugio pone gli animali in controllo, essi diventano uniti contro tutto ciò che cammina su due gambe. Ottant'anni dopo La fattoria degli animali, Tom King – uno degli sceneggiatori contemporanei più apprezzati – insieme al disegnatore Peter Gross attualizza la metafora di Orwell per il tempo confuso che stiamo vivendo. "Una lettura struggente e coinvolgente." – Stephen King. BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l'uscita di Animal Pound di Tom King (testi) e Peter Gross (disegni). Quando gli animali si stancano di essere ingabbiati e maltrattati, è solo questione di tempo prima che la situazione precipiti.

