ANDROID Cemu Android 0.2 | Il Nuovo Emulatore Wii U Ora Disponibile su Dispositivi Mobile

Finalmente, gli appassionati di gaming mobile possono esultare: Cemu, l’emulatore Wii U open-source tanto atteso, arriva in versione sperimentale 0.2 su Android. Ora puoi portare i tuoi giochi preferiti ovunque, sfruttando la potenza del tuo dispositivo mobile. Con questa novità, il mondo dell’emulazione si amplia, aprendo nuove possibilità di intrattenimento. Scopriamo insieme come questa innovazione trasformerà il modo di giocare in movimento.

Finalmente arriva una grande novità per gli appassionati di emulazione: Cemu, il popolare emulatore Wii U, è ora disponibile in una versione sperimentale per Android con la release 0.2! Questo è un passo importante verso la possibilità di giocare ai titoli Wii U direttamente sul proprio smartphone o tablet. Cos’è Cemu?. Cemu è un emulatore Wii U open-source scritto in CC++, in grado di eseguire la maggior parte dei giochi e delle homebrew in uno stato giocabile. Finora disponibile solo per Windows, Linux e macOS, l’arrivo della build per Android apre nuove possibilità per i giocatori mobile. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

