Un nuovo riconoscimento per Andrea Scanzi. Al giornalista e scrittore de Il Fatto Quotidiano sarà assegnato il premio speciale “Carità è donarsi”. Il riconoscimento verrà consegnato sabato 28 giugno alle ore 19:15 a Bergiola Maggiore (in provincia di Massa-Carrara). Il premio è per il libro “ E pensare che c’era Giorgio Gaber “, pubblicato nel 2022 da Paper First. Alla cerimonia sarà presente anche lo stesso Scanzi, che sarà protagonista di un evento unico. Una “jam session” – così definita su Instagram – in cui lui sarà narratore mentre l’amico e collega Peppe Voltarelli (premiato alla VII edizione del “Carità è donarsi”) lo accompagnerà con la chitarra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Andrea Scanzi vince il premio speciale “Carità è donarsi” con il suo libro “E pensare che c’era Giorgio Gaber”

Andrea Scanzi vince il Premio speciale per la comunicazione della Città di Cattolica. Come lui premiati in passato Avati, Lavezzi, Tempera - Cultura Andrea Scanzi vince il Premio speciale per la comunicazione della Città di Cattolica. ilfattoquotidiano.it scrive