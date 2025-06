Andrea Damante organizza il baby shower a sorpresa per Elisa Visari lei | Non sapevo di averne bisogno

Un gesto dolce e inaspettato che ha riempito il cuore di Elisa Visari di gioia e gratitudine. Andrea Damante, con il suo tocco speciale, ha orchestrato un baby shower a sorpresa, dimostrando ancora una volta quanto l’amore e l’attenzione possano rendere magico anche il momento più semplice. La festa, circondata dall’affetto delle amiche e dalla complicità della coppia, segna un nuovo capitolo di felicità per i futuri genitori. Continua a leggere.

Andrea Damante e Elisa Visari hanno festeggiato il baby shower per il primo figlio in arrivo. La festa è stata organizzata a sorpresa dall'ex tronista, insieme alle amiche della compagna. L'attrice e influencer ha commentato su Instagram: "Non sapevo di avere bisogno di questo momento, finché non me lo avete regalato voi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

