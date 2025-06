Ancora una rottura della rete idrica chiuso il traffico in via Esseneto

Ancora una volta, la città si trova a fare i conti con una rottura della rete idrica che mette a dura prova la quotidianità dei cittadini. La chiusura del traffico in via Esseneto, nei pressi della scuola elementare, è un altro episodio che evidenzia l’urgenza di interventi strutturali. Le perdite d’acqua e i sprofondamenti delle strade non possono più essere ignorati: è tempo di trovare soluzioni definitive per garantire sicurezza e efficienza alla nostra città.

La rete idrica continua a fare "acqua" e le strade continuano a sprofondare in città. Una nuova chiusura del traffico è stata disposta da stamattina in via Esseneto, nei pressi della scuola elementare omonima. La richiesta è stata disposta da Aica per intervenire appunto sulle tubature. Non è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

