Ancora tentativo di portare droga in carcere nel giro di poche ore

Nella stessa giornata, un tentativo di contrabando di droga nel carcere di Avellino Bellizzi è stato sventato con successo dalla Polizia Penitenziaria. Questa sequenza di interventi sottolinea la costante sfida delle forze dell’ordine nel contrastare le infiltrazioni illecite all’interno delle mura carcerarie. La determinazione e l’attenzione dei tutori della legge sono essenziali per garantire sicurezza e legalità: un impegno che non si ferma mai.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata odierna un nuovo colpo all’introduzione di sostanze stupefacenti è stato inflitto dalla Polizia Penitenziaria della C.C. di Avellino Bellizzi. A darne notizia Troise Raffaele Responsabile Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi. Sembrerebbe che la madre di un detenuto abbia provato a recapitare circa 20 gr di hashish occultandoli nelle parti intime ma, ancora una volta, la professionalità degli Agenti addetti al controllo persona del reparto colloqui ha scongiurato il tentativo di introduzione. Il personale di Polizia Penitenziaria di Avellino Bellizzi è costantemente impegnato in attività di controllo e prevenzione, nonostante le difficoltà legate alla cronica carenza di organico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ancora tentativo di portare droga in carcere nel giro di poche ore

In questa notizia si parla di: tentativo - portare - droga - carcere

Tentativo di rapimento in pieno centro a Parigi: volevano portare via la figlia di un magnate delle criptovalute - Un tentativo di rapimento ha scosso il centro di Parigi, dove tre individui con il volto coperto hanno cercato di rapire la figlia di un noto magnate delle criptovalute e il suo bambino.

Un 35enne di Cosio Valtellino è finito in carcere per maltrattamenti in famiglia. Vessava i genitori per avere i soldi per comprare la droga. Vai su Facebook

Ariano Irpino, porta droga al figlio detenuto, arrestata. #ANSA Vai su X

Ancora tentativo di portare droga in carcere nel giro di poche ore; Tentativo di intrusione di droga in carcere, Sappe: Encomio ai poliziotti; Tentativo di intrusione di droga in carcere, Sappe: Encomio ai poliziotti.

Tentativo di intrusione di droga in carcere, Sappe: "Encomio ai poliziotti" - E' di ieri l'ultimo episodio conclusosi con un arresto I controlli della polizia penitenziaria hanno scoperto la droga e la donna è stata fermata e segnalata all’autorità giudiziaria... Lo riporta msn.com

Ariano Irpino, porta droga al figlio detenuto, arrestata - Ha tentato di portare droga al figlio detenuto nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Riporta ansa.it