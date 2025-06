ancora raid vandalici casa santa maria messa a soqquadro

Ancora una volta, Casa Santa Maria a Pagliare del Tronto è stata teatro di atti vandalici che lascia sgomenti e arrabbia la comunità. I malviventi, impuniti e senza scrupoli, hanno devastato gli spazi sacri, causando danni ingenti e disgusto tra residenti e visitatori. È tempo di reagire e rafforzare le misure di sicurezza per proteggere un patrimonio così prezioso. La speranza è che questa escalation di violenza trovi presto una risposta decisa.

Tornano i raid vandalici all’interno della struttura di Casa Santa Maria, in via Roccabrignola a Pagliare del Tronto, danni e rabbia. Malviventi in azione nei giorni scorsi, impuniti e incuranti delle leggi hanno nuovamente infranto gli infissi del complesso e si sono introdotti all’interno, dove hanno bivaccato, saccheggiato tutto ciò che hanno trovato. I resti sono sotto gli occhi di tutti, hanno messo a soqquadro i locali non solo dell’antica villa, ma anche dell’ex convitto. Banchi e sedie rovesciate, armadi e libri scaraventate a terra con rabbia, danneggiati i bagni da poco ristrutturati, distrutto i lavandini, imbrattati i muri, mandato in frantumi le vetrate, ed urlato a squarcia gola, tanto che gli avventori del bar, che si trova non proprio vicino alla struttura, si sono accorti di quanto stava accadendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it