Ancora due giorni poi cambierà tutto | ecco succederà a tutti i bancomat d’Italia

Ancora due giorni e tutto cambierà nel mondo dei bancomat in Italia. Dal 28 giugno, l’European Digital Accessibility Act entrerà in vigore, rivoluzionando l’accessibilità agli sportelli ATM e garantendo a tutti, indipendentemente dalle capacità, un più facile e inclusivo utilizzo. È una svolta importante verso un sistema più equo e digitale. Scopriamo insieme cosa comportano queste novità e come si preparano cittadini e istituzioni a questa nuova era.

Il 28 giugno entrerà in vigore una direttiva europea che cambierà l’accessibilità agli sportelli Bancomat in Italia. Queste, nel dettaglio, le novità previste Sabato 28 giugno, questo il giorno in cui entrerà ufficialmente in vigore l’European Digital Accessibility Act, una normativa europea emanata con l’obiettivo di favorire la fruizione di dispositivi e piattaforme digitali da. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Ancora due giorni, poi cambierà tutto: ecco succederà a tutti i bancomat d’Italia

In questa notizia si parla di: bancomat - cambierà - italia - giorni

Bancomat, tra pochi giorni cambia tutto. Tutte le nuove regole https://msn.com/it-it/money/storie-principali/bancomat-tra-pochi-giorni-cambia-tutto-tutte-le-nuove-regole/ar-AA1HbQmq?ocid=spr_trending&businessvertical=News… Vai su X

Il vero problema della Nazionale è che le big della Serie A non puntano sui giovani italiani Vai su Facebook

Bancomat, tra pochi giorni cambia tutto. Tutte le nuove regole; Bancomat, tra pochi giorni cambia tutto. Tutte le nuove regole; Bancomat, addio agli sportelli Atm: per prelevare serviranno riconoscimento facciale e impronte digitali.