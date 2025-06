Ancona minorenne aggredito al parco con i fratelli da una baby gang | in dieci per una sigaretta elettronica

Un grave episodio scuote Ancona, dove due minorenni sono stati brutalmente aggrediti da una baby gang al Parco del Gabbiano, in un episodio che ha coinvolto dieci ragazzi per una sigaretta elettronica. La vicenda, culminata con la sottrazione di una sigaretta elettronica e sette euro, mette in luce i rischi della violenza giovanile e l’urgenza di interventi efficaci. Le autorità hanno già identificato due adolescenti coinvolti: un passo importante verso la giustizia e la sicurezza.

