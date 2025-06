Ancona altri due colpi | uno è una conferma

L’Ancona si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo, con due colpi in arrivo: uno già confermato e l’altro in fase di definizione. La squadra sembra aver ritrovato stabilità e slancio grazie alla gestione oculata del presidente Polci e alle scelte strategiche sul mercato e nello staff tecnico. Tutto indica che questa nuova fase potrebbe portare risultati entusiasmanti, confermando l’Ancona come protagonista di rilievo nel panorama calcistico.

La situazione dell’ Ancona a oggi è ben nota a tutti. Gli elementi che emergono ufficialmente depongono a favore di una situazione di regolarità complessiva ristabilita dall’attuale presidente e patron unico Massimiliano Polci, peraltro anche attivo sull’aspetto organizzativo e su quello delle manovre di mercato, dopo la nomina del responsabile dell’area tecnica Gaetano Iossa, e dell’allenatore Agenore Maurizi proveniente dal Roma City. Tuttavia, è ormai chiaro che dirigere il calcio ad Ancona non sarà facile più per nessuno. Ad ogni modo, si sta delineando il nuovo organico, con Sparandeo, Filippini e Attasio che si aggiungono a Zini (dichiaratosi a Radio Tua molto motivato anche rispetto all’aria che tira verso la società), ai riconfermati Pecci e Rovinelli (notizia di ieri), e a Miola, con l’esperto e prolifico Bianchimano ex Fermana a un passo (da Fermo il suo passaggio nella dorica viene già dato per cosa fatta). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ancona, altri due colpi: uno è una conferma

