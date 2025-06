Anche le statue parlano presentazione sabato 28 giugno a Ceccano

Preparati a scoprire un mondo dove le statue raccontano storie antiche e misteriose. Dopo il successo nelle più importanti località italiane, il libro “Anche le statue parlano” approda a Ceccano, portando con sé un affascinante viaggio nel passato. Non perdere l’appuntamento di sabato 28 giugno alle ore 18 presso il Caffè Letterario Sinestesia: un’occasione unica per immergersi tra arte, musica e storia, e lasciarsi sorprendere dalle voci silenziose del passato.

CECCANO (FR) – Dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto nei principali musei e località storico-archeologiche italiane, arriva in libreria e sugli store online il libro del progetto “Anche le statue parlano”. Il volume sarà presentato sabato 28 giugno, alle ore 18, a Ceccano (Frosinone), negli spazi del caffè letterario e libreria Sinestesia, in viale Frabateria Vetus, 35. Intervengono il cantautore Edoardo De Angelis, autore dei testi dell’opera e l’assessore alla cultura del comune di Ceccano, Alessandro Ciotoli. Modera lo scrittore Diego Protani. E se la statua di Augusto conservata al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, o la Stele di Meru del Museo Egizio di Torino iniziassero a parlare? Se a parlare tra loro fossero gli sposi del sarcofago del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma? Quali storie ci racconterebbero? Il libro è la cronaca di un’avventura iniziata per caso, che prosegue con crescente successo nelle sale di molti straordinari musei, tra impalcature di Fantasia, pagine di Storia, elementi di Cultura, slanci d’Amore, frammenti di Bellezza, respiri d’Arte e una piccola quota di sorriso. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Anche le statue parlano”, presentazione sabato 28 giugno a Ceccano

