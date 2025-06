Anche Hackett all’evento dei Lions I campioni in campo con i bambini

Martedì scorso, il centro sportivo del Basket Giovane si è animato di entusiasmo e solidarietà durante l'evento "Tutti in campo contro il neuroblastoma," promosso dai Lions Club della Zona A – III Circoscrizione del Distretto 108A con il patrocinio del Comune. Campioni di calcio, basket e atletica si sono uniti ai bambini per un pomeriggio di sport, divulgazione scientifica e impegno sociale. Un’occasione speciale che dimostra come lo sport possa fare la differenza nella lotta contro il neuroblastoma, creando speranza e comunità.

Il centro sportivo del Basket Giovane si è trasformato martedì scorso in un grande campo di solidarietà grazie all’evento "Tutti in campo contro il neuroblastoma", promosso dai Lions Club della Zona A – III Circoscrizione del Distretto 108A, con il patrocinio del Comune. Un bellissimo e partecipato pomeriggio pensato per unire sport, divulgazione scientifica e impegno sociale. I veri protagonisti sono stati campioni di calcio, basket e atletica che hanno accettato di prendere parte alla lotta contro il neuroblastoma, il tumore solido extracranico più diffuso in età pediatrica. A sorpresa, ai tre cestisti annunciati - Matteo Tambone e Simone Zanotti della Vuelle e il pesarese della Rinascita Basket Rimini, Giovanni Tomassini - si è aggiunto il neo campione d’Italia, con la Virtus Bologna, Daniel Hackett; presenti poi l’attaccante del Parma, il pesarese Milan Djuric e la staffettista pesarese Elisabetta Vandi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anche Hackett all’evento dei Lions. I campioni in campo con i bambini

