Anche Azione Catania al Summer Lab | tre giorni di formazione intensiva in Lombardia

Preparati a vivere un’esperienza unica con Azione Catania al Summer Lab 2025! Tre giorni di formazione intensiva, networking e crescita personale immersi nella splendida cornice del Lago di Garda, dal 27 al 29 giugno. Un’occasione imperdibile per condividere idee, ampliare le competenze e rafforzare la community. Azione Catania sarà protagonista di questa importante iniziativa, pronta a fare la differenza nel panorama formativo e sociale. Non mancare!

Azione Catania sarà presente al Summer Lab 2025, l’evento intensivo di formazione e networking organizzato dall’associazione Dipende da Noi, in programma da venerdì 27 a domenica 29 giugno 2025 presso Villa Leonesio, sul Lago di Garda. Il Summer Lab è un’esperienza residenziale di tre giorni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

