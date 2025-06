Ancaranese uno stallo inaccettabile

L’ancaranese rappresenta da tempo un nodo critico per il territorio, e il ponte sull’Ancaranese ne è il cuore pulsante. La sua inaccettabile condizione continua a preoccupare cittadini e imprese, evidenziando l’urgenza di interventi concreti. I consiglieri di opposizione, guidati dal segretario Pd Francesco Ameli, hanno appena presentato un’interrogazione per fare luce sulla situazione attuale. È fondamentale agire subito per garantire sicurezza e funzionalità a questa infrastruttura strategica.

Il ponte sull’Ancaranese continua a tenere banco nelle vicende che riguardano il territorio provinciale. Quello sito sul confine tra Marche e Abruzzo resta uno snodo nevralgico per la zona industriale ascolana. Nella giornata di ieri i consiglieri comunali di opposizione hanno reso noto di aver avanzato un’interrogazione, primo firmatario il segretario Pd Francesco Ameli, per meglio conoscere la situazione odierna della suddetta infrastruttura. "Siamo di fronte ad uno stallo inaccettabile – si legge nella nota –. Da settembre 2023 non è stato fatto nulla, nonostante siano disponibili i fondi. Si sta perdendo tempo, con l’ultima conferenza di servizi tenutasi addirittura a dicembre 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ancaranese, uno stallo inaccettabile"

