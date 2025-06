Anca dolorosa quando ricorrere alla protesi

L’anca dolorosa può compromettere la vita di tutti i giorni, rendendo difficile anche le attività più semplici. La protesi d’anca, definita nel 2007 dallo studio Lancet come “l’intervento del secolo”, rappresenta una soluzione efficace e sicura per migliorare la qualità della vita. Ma come capire quando è il momento giusto per ricorrere a questa procedura? E cosa si intende esattamente con “anca…”? Scopriamolo insieme.

Protesizzazione dell’anca: definito da Lancet nel 2007 “l’intervento del secolo” per il rapporto estremamente favorevole tra rischi e benefici. ROMA – Dolore persistente all’anca, difficoltà nei movimenti quotidiani, qualità della vita in costante peggioramento: sono questi i segnali da non sottovalutare. Ma quando è davvero il momento giusto per sottoporsi a un intervento di protesi d’anca? E a cosa si fa riferimento quando si parla di “anca dolorosa”? A fare chiarezza gli esperti della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, SIOT. Con l’espressione “anca dolorosa” si intende un sintomo che può essere espressione sia di patologie che effettivamente coinvolgono l’articolazione dell’anca, ma anche di condizioni patologiche che invece riguardano i tessuti in prossimità dell’articolazione come muscoli, tendini, borse: queste ultime hanno solitamente un’evoluzione benigna e prevedono dei percorsi medici e riabilitativi che devono essere personalizzati ed effettuati sotto la guida di persone esperte. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Anca dolorosa, quando ricorrere alla protesi

