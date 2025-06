Anca dolorosa cos’è e sintomi | quando serve la protesi

L’anca dolorosa può rappresentare un campanello d’allarme per problemi più seri. Dolore persistente, rigidità e limitazioni nei movimenti quotidiani sono segnali da non ignorare. Quando la qualità della vita comincia a peggiorare, potrebbe essere il momento di valutare un intervento di protesi. Ma come capire se è la soluzione giusta? La risposta risiede in una valutazione accurata e nel consulto con uno specialista, perché ogni caso è unico e merita attenzione personalizzata.

Intervento di protesi di anca bilaterale: “Paziente in piedi dopo poche ore” - Una straordinaria testimonianza di progresso medico e determinazione. Dopo un intervento di protesi bilaterale all’anca presso l’Ospedale Murri di Fermo, un paziente di 51 anni, affetto da coxartrosi avanzata, ha già sperimentato il privilegio di stare in piedi poche ore dopo l’operazione.

