L’anatomia di un vero amore si svela tra emozioni intense e sfide condivise. Quando ci innamoriamo, il cuore batte più forte, la mente si perde in mille pensieri, e il desiderio di stare insieme diventa irresistibile. È un viaggio che trasforma, arricchisce e insegna, perché in due tutto assume una nuova dimensione. Ma cosa succede quando l’amore si confronta con la realtà quotidiana? Scopriamolo insieme.

“Quando si è in due si hanno problemi che mai si avrebbero da soli” (Loriedo) “Certamente, però in due si hanno piaceri che mai avremmo da soli” (Nardone) Cosa accade quando ci si innamora? Accade che il cuore accelera, la pelle si riscalda, la mente si perde. Accade che ci si sente vivi come mai prima, e che la presenza dell’altro diventa un bisogno, un richiamo e un rifugio. In quel primo incanto amoroso, tutto sembra possibile: ci si capisce senza parlare e si fanno cose impensabili, folli e coraggiose. L’innamoramento è così: un cortocircuito chimico, una vertigine dell’anima. Ma può durare per sempre? Secondo gli studiosi, no. 🔗 Leggi su Bergamonews.it