Amt | Salis Differenza tra ricavi stimati e reali di 36 milioni di euro chi ci ha portati fin qui non ci faccia la lezione

Durante il recente consiglio comunale, la sindaca Silvia Salis ha sottolineato come la differenza tra ricavi stimati e reali di Amt ammonti a ben 36,6 milioni di euro nel biennio 2024-2025. Un dato che solleva molte questioni sulla gestione e sulla trasparenza dell'azienda. Chi ci ha portati fin qui non dovrebbe fare lezioni, ma riflettere su come migliorare le strategie future. La sfida ora è ricostruire fiducia e sostenibilità ...

La differenza tra i ricavi incassati e quelli stimati da Amt nel biennio 2024 e 2025 sarebbe di 36,6 milioni di euro. A dirlo, in consiglio comunale, è stata la sindaca Silvia Salis intervenendo durante la discussione richiesta dal Partito Democratico, dopo l'allarme del collegio sindacale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: salis - differenza - ricavi - stimati

Amt: Salis, Differenza tra ricavi stimati e reali di 36 milioni di euro, chi ci ha portati fin qui non ci faccia la lezione; Amt, Salis in consiglio comunale: “Da biglietti e abbonati mancati ricavi per 36 milioni”; Crisi Amt, Salis porta i conti in consiglio comunale: la differenza tra stima e incassi è di 36,6 milioni in due anni.

Amt, Salis: “Mancati ricavi per 36,6 milioni”. La bigliettazione in calo fa saltare i conti dell’azienda - In Sala Rossa, dopo le polemiche di queste ore, arrivano i numeri: "Dopo anni di favole sui conti di AMT, questo è il momento dell’impegno del Comune, della trasparenza e della verità" ... Scrive msn.com

Amt, Salis in consiglio comunale: “Da biglietti e abbonati mancati ricavi per 36 milioni” - Sul caso Amt, la sindaca Salis in consiglio comunale tira le somme sull’andamento della nuova politica tariffaria, uno dei princ ... Si legge su msn.com