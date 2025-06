Amt Salis | Comunicato lo stato di crisi gratuità? Bisogna chiedersi come è stata gestita

La recente richiesta di stato di crisi per Amt Salis ha scosso la città, sollevando preoccupazioni sul suo futuro. La sindaca Silvia Salis, durante un convegno al Palazzo della Borsa, ha definito questa decisione “gravissima”, chiedendo una riflessione su come sia stata gestita finora. In un momento così delicato, è fondamentale comprendere le implicazioni e le possibili vie d’uscita per garantire la stabilità del servizio.

Il futuro di Amt è incerto e la sindaca Silvia Salis ha conunicato la richiesta dello stato di crisi. Lo ha detto la stessa prima cittadina a margine di un convegno in corso al palazzo della Borsa. "Su Amt è stato chiesto lo stato di crisi di impresa e credo che questa sia una cosa gravissima". A. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

