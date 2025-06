Amt il collegio sindacale apre la crisi | Conti in rosso per la gratuità del servizio

L'ombra di una crisi si addensa su Amt, il colosso dei trasporti genovesi. Il Collegio sindacale ha infatti segnalato conti in rosso e richiesto ufficialmente l'apertura di una procedura di crisi d'impresa, con un debito di decine di milioni di euro. La situazione mette in evidenza le difficoltĂ di un servizio fondamentale per la cittĂ , lasciando tutti con il fiato sospeso sul futuro della mobilitĂ locale.

I conti di Amt non reggono piĂą e a segnalarlo nero su bianco è il Collegio sindacale della partecipata, che ha formalmente chiesto l'apertura di una crisi d'impresa per un debito, che questa mattina, 26 giugno 2025, la sindaca di Genova Silvia Salis ha quantificato in decine di milioni di euro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: collegio - sindacale - crisi - conti

Irccs Neurolesi, si insedia il collegio sindacale: Rosario Piraino presidente - Si è insediato ieri il nuovo Collegio Sindacale presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, presieduto da Rosario Piraino e composto da Angela Scarpaci e Bruno Sallemi.

Translate postAmt, il collegio sindacale apre la crisi: "Conti in rosso per la gratuitĂ del servizio" https://ift.tt/ogE8Jvj https://ift.tt/pGTCNx1 Vai su X

Amt, i conti non tornano. Le parole della sindaca Salis e di Terrile Vai su Facebook

Amt, il collegio sindacale apre la crisi: Conti in rosso per la gratuitĂ del servizio; I sindacati: Crisi Amt non venga pagata dai lavoratori. Salis: GratuitĂ ? Cercheremo di tutelarla; Amt, i conti che non tornano accendono la polemica politica.

Stato di crisi per Amt, i sindacati: “Non siano i lavoratori a pagare, emergenza causata dalle insufficienti contribuzioni pubbliche” - i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasposti e Faisa Cisal in un volantino unitario a seguito dell'allarme sui conti aziendali lanciato dal collegio ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Amt, crisi aziendale. Il collegio sindacale al cda: “Piano entro 30 giorni” - Allarme lanciato dal collegio sindacale, l'organo di controllo della società. Da ilsecoloxix.it