Amt allarme sui conti Salis e Terrile | Crisi nota da mesi nascosta da precedente amministrazione

L'azienda Amt si trova di fronte a una crisi economico-finanziaria seria, già nota da mesi ma finora nascosta dall'amministrazione precedente. In una comunicazione ufficiale, il collegio sindacale ha confermato la situazione critica. La sindaca Silvia Salis e il vicesindaco Alessandro Terrile hanno voluto rendere pubblica questa difficile realtà, spiegando come intendano affrontare e risanare i conti, perché la trasparenza è fondamentale per riconquistare la fiducia dei cittadini.

Allarme sui conti di Amt, attraverso una comunicazione formale il collegio sindacale ha rilevato la sussistenza di una situazione di crisi economica-finanziaria dell'azienda. La sindaca di Genova Silvia Salis e il vicesindaco e assessore al Bilancio Alessandro Terrile lo rendono noto e spiegano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: allarme - conti - salis - terrile

Sanità, buco da 40 milioni e indagine della Corte dei Conti: l'allarme del M5Stelle - Il Movimento 5 Stelle lancia un allarme riguardo a un buco da 40 milioni nell’assessorato alla Salute, riconducibile alla gestione dei posti letto post-Covid.

Amt, Salis e Terrile: “L’azienda usata per fare propaganda politica, ma resterà pubblica”; Crisi AMT, Salis e Terrile: “La situazione era nota da mesi. Ora serve responsabilità”; Amt, allarme del collegio sindacale: “Sintomi di una crisi d’impresa, 30 giorni per un piano”.

Amt, Salis e Terrile: “L’azienda usata per fare propaganda politica, ma resterà pubblica” - La sindaca e il vice: “I segnali preoccupanti c’erano già, ma erano stati negati”. Lo riporta genova.repubblica.it

Scontro sulla gratuità del trasporto pubblico, l’opposizione accusa Salis e Terrile di cercare pretesti - Critiche alla nuova amministrazione dopo le parole sul bilancio AMT: “I numeri smentiscono le accuse alla precedente Giunta” ... Riporta telenord.it