Amiamo Squid Game e l’Asia Orientale perché rappresentano per noi senso di libertà

di un desiderio profondo di riscoprire le radici più genuine dell'umanità. Gauguin, come molti altri artisti e viaggiatori, cercava nel cuore dell'Asia orientale e delle terre lontane un rifugio dalla modernità e dalle maschere sociali occidentali, per ritrovare l’essenza più vera dell’esistenza. Questo stesso spirito di ricerca e di autenticità ci unisce a culture come quella asiatica, simbolo di libertà e di un mondo senza confini.

Sto preparando un esame di storia dell'arte, e approfondendo Gauguin abbiamo analizzato i motivi dei suoi famosi viaggi a Tahiti, e della sua ossessione per quel luogo, i motivi erano principalmente ideologici. Lui vedeva quelle terre come l'unica possibilità di rientrare in contatto con la natura, con la purezza, con l'autenticità di un luogo e di un popolo. Con l'occidente ciò era impossibile, poca vera e autentica essenza dell'uomo e parliamo di fine '800, non di ieri. Eppure, queste parole ci sembrano così attuali. Una società occidentale fasulla fino al midollo, portata a seguire l'esempio della tanto amata America, che instaura la sua cultura anche da noi, in Europa, perdendo l'essenza della nostra società, rendendoci una copia di un qualcosa che a sua volta era stato corrotto.

