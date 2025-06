Ambrosia il gin italiano a emissioni zero

Scopri Ambrosia, il gin italiano a emissioni zero che sta rivoluzionando il settore. Frutto della passione e dell’innovazione della Distilleria Indie in Garfagnana, questo distillato unico combina sostenibilità, botaniche autoctone e un gusto autentico. Un vero esempio di eccellenza e rispetto per l’ambiente, pronto a conquistare i palati più esigenti. La sua storia e il suo impatto sono solo all’inizio: lasciati sorprendere da Ambrosia, il futuro del gin è già qui.

La Distilleria Indie a San Pietro in Campo, in Garfagnana, fondata nel 2022 da Saverio Bertagni e Francesco Marcucci, è la prima in Europa con un approccio totalmente sostenibile e un impatto ambientale nullo. Il prodotto, nato qualche anno prima, ha ricevuto molti premi ed è realizzato con botaniche tutte nazionali, da Nord a Sud.

