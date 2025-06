Ambasciatore Iran in Vaticano al Fattoit | Nessuno può chiederci di non arricchire l’uranio Esecuzioni e arresti? Questioni interne

Tra tensioni internazionali e questioni di sovranità, l’ambasciatore iraniano presso il Vaticano, Mohammad Hossein Mokhtari, invita alla riflessione sulla sofferenza e le scelte di fronte a aggressioni esterne. In un'intervista esclusiva, egli rivela la posizione dell’Iran, ribadendo che nessuno può chiedergli di fermare il proprio percorso nucleare, e sottolinea l’importanza di empatia e dialogo, anche in tempi di crisi e incomprensioni. Ma cosa farebbe lei se...

“Cosa farebbe lei se, in piena notte, un Paese vicino bombardasse il suo territorio?”. Chiede empatia l’ambasciatore della Repubblica islamica dell’Iran presso la Santa Sede, Mohammad Hossein Mokhtari, intervistato da Ilfattoquotidiano.it presso l’ambasciata a Roma, da dove ha ribadito il suo disappunto per l’aggressione israeliana nei confronti di Teheran. “Erano i giorni dei colloqui indiretti sul nucleare qui a Roma, con il ministro degli Affari Esteri dell’Oman, e d’improvviso il regime sionista ha fatto saltare le trattative martirizzando un gruppo di persone tra cui vertici militari, scienziati, donne e bambini”, sottolinea l’ambasciatore mentre rielabora l’accaduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ambasciatore Iran in Vaticano al Fatto.it: “Nessuno può chiederci di non arricchire l’uranio. Esecuzioni e arresti? Questioni interne”

Iran, l’ambasciatore: “La pace può durare, ma il nucleare resta un rebus” - La situazione in Iran e nella regione si fa sempre più intricata, con il rischio di un’escalation che potrebbe avere ripercussioni globali.

"Se la Santa Sede lo proponesse, sarei il primo a garantire la disponibilità dell'#Iran a sedersi intorno a un tavolo in #Vaticano con gli #USA per discutere sul #nucleare". L'ambasciatore della Repubblica islamica dell'Iran presso la Santa Sede, Mohammad Ho Vai su Facebook

Ambasciatore Iran in Vaticano al Fatto.it: “Nessuno può chiederci di non arricchire l’uranio; «Sul nucleare disponibili al dialogo. Anche in Vaticano»; Yaron Sideman, ambasciatore di Israele in Vaticano: la voce morale del Papa è molto importante..

'L'Iran è pronto al dialogo, anche in Vaticano' - C'è anche una fatwa della guida suprema che ne vieta la produzione, la detenzione e l'uso" (ANSA) ... Secondo ansa.it

L’ambasciatore dell'Iran presso la Santa Sede, Mohammad Hossein Mokhtari, durante l'intervista con Avvenire - Ambasciata dell'Iran - Mohammad Hossein Mokhtari, rappresentante di Teheran presso la Santa Sede: «Pronti al confronto ma basta attacchi di Israele. Da msn.com