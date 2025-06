Amanda Lecciso svela la reazione della mamma di Iago Garcia dopo aver saputo della loro storia | Le ho chiesto scusa

Amanda Lecciso rivela i retroscena della sua storia con Iago Garcia, svelando la reazione sorpresa della madre dell'attore. Quando le chiese perché nominasse spesso suo figlio, la madre di Iago rispose con un misto di incredulità e diffidenza. Amanda, toccata nel vivo, si scusò sinceramente, confessando che anche sua madre ancora non le ha perdonato del tutto. Continua a leggere per scoprire come si sono evoluti questi sentimenti.

Amanda Lecciso parla in un'intervista della storia d'amore con Iago Garcia e svela la reazione della madre dell'attore dopo aver appreso che stessero insieme: "Mi disse: 'Non capisco perché hai nominato di continuo mio figlio'". A quel punto, lei le chiese scusa: "Anche mia madre ancora non me lo perdona". 🔗 Leggi su Fanpage.it

