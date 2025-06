Aman Venice un albergo a 7 stelle per le nozze Bezos-Sánchez

Aman Venice, un’oasi di lusso e serenità nel cuore di Venezia, offre un’esperienza senza pari tra storia, eleganza e raffinatezza. Immerso tra affreschi seicenteschi e scorci mozzafiato sul Canal Grande, questo esclusivo albergo a 7 stelle rappresenta il luogo ideale per celebrare eventi memorabili. Per Jeff Bezos e Lauren Sánchez, è stato il palcoscenico perfetto per suggellare il loro amore: un rifugio dorato dove ogni dettaglio parla di perfezione e intimità.

C'è un luogo, a Venezia, dove il lusso incontra il silenzio, dove l'eleganza non ha bisogno di mostrarsi e dove il tempo sembra sospeso tra affreschi seicenteschi e scorci d'acqua. È qui, nel cuore di una delle città più romantiche del mondo, che Jeff Bezos e Lauren Sánchez hanno scelto di celebrare il loro amore. SI tratta dell'Aman Venice, più che un hotel, un rifugio dorato nascosto nel palazzo Papadopoli, affacciato sul Canal Grande. Chiamarlo albergo suona quasi riduttivo. L'Aman Venice è un mondo a parte, un universo esclusivo con sole 24 suite dove l'arte incontra la riservatezza, e dove ogni dettaglio, dalle decorazioni originali del '600 agli arredi moderni disegnati con discrezione, racconta una storia di perfezione.

In questa notizia si parla di: aman - venice - bezos - sánchez

