Ama il tuo Quartiere | torna l’iniziativa per una Roma più pulita e responsabile

Ama il tuo quartiere: torna l’iniziativa che trasforma Roma in una città più pulita e responsabile. Sabato 28 giugno, cittadini, associazioni e volontari sono invitati a partecipare a questa giornata di sensibilizzazione e azione concreta, promossa da AMA Roma in collaborazione con TGR Lazio – RAI. Un’occasione per ripristinare il decoro urbano e rafforzare il senso di comunità, perché insieme possiamo fare la differenza e rendere la nostra città un luogo migliore per tutti.

Sabato 28 giugno torna ”Ama il tuo Quartiere”, l’iniziativa promossa da AMA Roma in collaborazione con TGR Lazio – RAI, dedicata alla sensibilizzazione del decoro urbano e alla corretta gestione dei rifiuti nella Capitale. Negli ultimi anni, il tema dello smaltimento dei rifiuti e del decoro ambientale è diventato sempre più evidente a Roma. Per rispondere a queste criticità, AMA ha attivato una serie di azioni strutturate che coinvolgono direttamente i cittadini, promuovendo una partecipazione attiva e consapevole alla tutela dell’ambiente urbano. “Ama il tuo quartiere” è una campagna offre ai cittadini la possibilità di smaltire gratuitamente rifiuti ingombranti e REE (mobili, materassi e materiali derivanti da apparecchiature elettroniche), che non possono essere comunemente messi nei cassonetti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - “Ama il tuo Quartiere”: torna l’iniziativa per una Roma più pulita e responsabile

In questa notizia si parla di: quartiere - torna - iniziativa - roma

Torna il Cravastreet Festival tra focaccette e Pompieropoli: "Il ricavato per una biblioteca di quartiere" - Il Cravastreet Festival è di nuovo alle porte! Sabato 17 maggio, l'area posteggi di via Cravasco, nel quartiere Cep di Genova, si animerà con focaccette, pompieropoli e tante attività per famiglie.

#ilmunicipioxiinforma Sabato 21 giugno torna l'iniziativa dell'Ama "AMA il tuo quartiere - Giornate del Riciclo" ? Via della Muratella Mezzana (parcheggio di scambio) Dalle 8:00 alle 12:30, si potranno consegnare presso questa postazione oggetti in le Vai su Facebook

Ama il tuo quartiere 28 giugno; Vivere la comunità, vivere il quartiere: la Giornata del Rifugiato al Ferrhotel; “Ama il Tuo Quartiere” torna il 14 e 15 giugno.

'Vivi il Cinema!', torna a Roma l'iniziativa che porta i film nelle periferie. Attesa per Carlo Verdone - Fra gli ospiti annunciati anche Sonia Bergamasco, Edoardo Leo, Micaela Ramazzotti, Barbara Ronchi e Sergio Rubini ... adnkronos.com scrive

Raccolta rifiuti ingombranti a Roma, 21 e 22 giugno tornano le Giornate del Riciclo - Raccolta rifiuti ingombranti a Roma, 21 e 22 giugno tornano le Giornate del Riciclo grazie all'iniziativa di AMA Roma ... Come scrive ecodallecitta.it