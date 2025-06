Alvaro Vitali sorpresa dopo la morte | cosa vedremo molto presto

L’addio a Alvaro Vitali, il re indiscusso della comicità italiana e volto iconico di Pierino, segna la fine di un'epoca. La sua scomparsa, avvenuta a 75 anni, ha sconvolto fan e colleghi, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore del cinema nazionale. Ma cosa ci riserverà il futuro? Tra ricordi e sorprese, si preannuncia che molto presto vedremo una nuova luce su questa leggenda.

Addio ad Alvaro Vitali, indimenticato protagonista del cinema italiano, scomparso all’età di 75 anni. La notizia è della vigilia, di ieri, martedì 24 giugno. L’attore, divenuto celebre grazie al personaggio di Pierino, ha lasciato un segno profondo nel panorama cinematografico nazionale, partecipando a numerosi film cult e collaborando con registi del calibro di Federico Fellini – ben quattro volte – oltre che con maestri come Roman Pola?ski, Dino Risi, Mario Monicelli e Steno. La sua carriera, che ha attraversato generi e decenni, ha conosciuto anche una nuova linfa grazie alla televisione. In tempi più recenti, Vitali era apparso in una puntata di The Generi, la serie firmata da Maccio Capatonda, in cui tornava – con spirito autoironico – a interpretare un ruolo ispirato alla commedia sexy all’italiana, genere che lo aveva reso celebre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it