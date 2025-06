Alvaro Vitali sorpresa ai funerali | il super vip spicca tra i presenti

Alvaro Vitali, il leggendario interprete di “Pierino”, ha lasciato un vuoto nel cuore di tanti. Oggi, durante i funerali nella storica Chiesa di San Pancrazio a Roma, la sua scomparsa ha suscitato emozioni profonde e ricordi indelebili. Tra i presenti, una sorpresa inaspettata ha catturato l’attenzione di tutti, sottolineando il suo ruolo speciale nel mondo dello spettacolo. La sua eredità continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha amato e ricordato.

Personaggi tv. Roma, 26 giugno 2025 — Si sono svolti oggi i funerali di Alvaro Vitali, volto amatissimo del cinema popolare italiano, scomparso nei giorni scorsi all’età di 75 anni. L’ultimo saluto all’attore, divenuto celebre per la sua verve comica e il personaggio iconico di “Pierino”, ha avuto luogo nella Chiesa di San Pancrazio, nella Capitale, dove in tanti si sono riuniti per rendergli omaggio. Una folla composta, commossa e trasversale: amici, colleghi del mondo dello spettacolo, semplici ammiratori e cittadini comuni hanno gremito la basilica già dalle prime ore del mattino, testimoniando l’affetto e la gratitudine che il pubblico italiano ha sempre riservato a Vitali, simbolo di una stagione cinematografica tanto popolare quanto irripetibile. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Alvaro Vitali, sorpresa ai funerali: il super vip spicca tra i presenti

