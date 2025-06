Alvaro Vitali oggi i funerali | chi c’era e chi no pesa una grande assenza

Oggi Roma piange la scomparsa di Alvaro Vitali, comico amatissimo che ha fatto ridere generazioni intere. I funerali, caratterizzati da sobrietà e intimità , hanno visto la presenza di pochi stretti familiari e amici, mentre l'assenza di alcune figure note ha fatto discutere. In un mondo spesso eccessivamente mediato, questo momento autentico rende ancora più forte il ricordo di un uomo che ha portato allegria nel cuore di tutti.

Personaggi tv. Alvaro Vitali, assenza choc ai funerali: proprio lui! – Una bara sobria, una chiesa discreta e poche decine di persone in silenzio. Alle 14:54 di mercoledì 26 giugno, il feretro di Alvaro Vitali ha raggiunto il sagrato della Chiesa di San Pancrazio, nel cuore di Monteverde Vecchio, a Roma. Nessuna diretta tv, nessuna celebrazione pubblica: solo un momento intimo, raccolto, per rendere omaggio a un uomo che ha fatto ridere l’Italia per decenni. Lì, tra i banchi, la moglie Stefania Corona, alcuni amici, qualche fan. E una grande assenza che avrebbe fatto rumore, ma di cui nessuno, almeno all’inizio, ha voluto parlare. 🔗 Leggi su Tvzap.it