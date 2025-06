Alvaro Vitali morto sulle scale di casa Il rientro forzato dall’ospedale l’abbandono Parla l’amico | Soffriva come un cane

Alvaro Vitali, carismatico e amatissimo attore, si è spento a 75 anni nel luogo che amava di più: casa sua. Dopo settimane di sofferenza e un rifiuto disperato di rimanere in ospedale, ha cercato con tutte le sue forze di riconquistare la propria libertà. Purtroppo, il destino gli ha riservato un tragico epilogo proprio sul ripido scalino di casa, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di fan e amici.

Alvaro Vitali se n’è andato a 75 anni proprio dove voleva essere, cioè a casa sua. Dopo due settimane di ricovero per una broncopolmonite, l’attore aveva insistito per tornare a casa nonostante le condizioni di salute precarie. «Voleva tornare a casa, non ne poteva più dell’ospedale, e alla fine lo ha fatto davvero», racconta l’amico regista Claudio Di Napoli a Fanpage. «Purtroppo non è nemmeno riuscito ad arrivarci: dopo aver salito i primi tre gradini, si è sentito male e si è accasciato. L’ambulanza è arrivata subito, ma non c’è stato nulla da fare». L’ultimo abbraccio all’amico Manolo. Negli ultimi istanti di vita, Vitali non era solo. 🔗 Leggi su Open.online