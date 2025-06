Alvaro Vitali la decisione della famiglia sui funerali | scoppia la polemica del pubblico

La decisione della famiglia di Alvaro Vitali sui funerali ha scatenato una vivace polemica tra il pubblico, diviso tra rispetto e desiderio di un ultimo saluto. Roma si prepara a rendere omaggio a una delle icone più amate della commedia italiana, con una cerimonia che si terrà giovedì 26 giugno alle ore 15 presso la Chiesa di San Pancrazio. La comunità si stringe intorno al ricordo di un attore che ha lasciato un segno indelebile nella cultura del nostro Paese.

Roma si prepara a dire addio a una delle icone più riconoscibili e amate della commedia italiana. Alvaro Vitali, scomparso il 24 giugno 2025 all’età di 75 anni, sarà salutato con una cerimonia funebre prevista per giovedì 26 giugno alle ore 15 presso la Chiesa di San Pancrazio, nel cuore di Monteverde Vecchio, quartiere che aveva fatto da sfondo alla sua quotidianità negli ultimi anni. L’attore è morto in seguito a una broncopolmonite recidiva, malattia che lo aveva debilitato negli ultimi tempi e per cui era stato ricoverato prima di scegliere di tornare a casa. La decisione della famiglia di celebrare il funerale in una chiesa di quartiere e non nella più mediatica Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo ha già sollevato qualche perplessità . 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it