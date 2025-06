Alvaro Vitali il ricordo commosso del barista di Casal Palocco | ‘Usciva poco restava in auto’

Alvaro Vitali, celebre volto della commedia all’italiana, ci ha lasciato, lasciando un vuoto profondo nel cuore di molti. Tra i ricordi più toccanti emerge quello di Maurizio Pontillo, il barista di Casal Palocco che condivise con lui momenti di sincera amicizia. “Ci usciva poco, restava in auto,” ricorda con emozione, testimoniando quanto il legame tra loro fosse speciale e genuino.

Un legame speciale tra Alvaro Vitali e il suo barista di fiducia. La scomparsa di Alvaro Vitali, volto storico della commedia all’italiana, ha lasciato un grande vuoto non solo nel mondo del cinema, ma anche tra le persone comuni che lo conoscevano da vicino. Tra questi, Maurizio Pontillo, titolare del Bar Cristal a Casal Palocco, ha condiviso un ricordo toccante dell’attore che per anni è stato un cliente affezionato e un amico sincero. “Ci conoscevamo da oltre dieci anni, sin da quando si è trasferito in via Pelopida, qui vicino”, racconta Pontillo all’Adnkronos. Un rapporto nato quasi per caso, iniziato con un piccolo diverbio e proseguito con una profonda stima reciproca e numerosi momenti di allegria condivisa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it