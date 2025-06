Alvaro Vitali ha firmato le dimissioni voleva tornare a casa ma è morto sulle scale tra le braccia di un amico Stava male come un cane per amore | parla l’amico Claudio Di Napoli

Alvaro Vitali, icona indimenticabile della commedia sexy all’italiana, ci ha lasciato il 24 giugno all’età di 75 anni. La sua carriera, segnata dall’indimenticabile scoperta di Federico Fellini, ha fatto sorridere generazioni intere. Ma la sua ultima battaglia si è conclusa tragicamente: un malore tra le scale e l’amico Claudio Napoli rivela il dolore di un ultimo addio. Una storia che ci fa riflettere su come la vita possa riservare sorprese anche all’ultima ora.

Alvaro Vitali, 75 anni, protagonista assoluto dei film della commedia sexy all’italiana, è morto il 24 giugno. L’attore, che nell’immaginario collettivo è stato protagonista di una categoria di film non propriamente autoriali, era stato scoperto da Federico Fellini, che lo fece esordire nel cinema con una piccola parte in Fellini Satyricon nel 1969. Vitali era stato ricoverato per una broncopolmonite recidiva. Ma oggi a Fanpage parla Claudio Di Napoli, regista di Mafia Capitale ma anche amico dell’attore e la sue parole sono molto dure: “Alvaro non è morto a causa della broncopolmonite. Stava male, sì, ma non al punto da far pensare a un’evoluzione così rapida”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it