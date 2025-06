Alvaro Vitali | È morto tra le braccia di un amico il racconto sulle ultime ore dell' attore

Alvaro Vitali, indimenticabile protagonista di numerosi film della commedia sexy all’italiana, ha lasciato il mondo a 75 anni, tra le braccia di un amico. Le parole di Claudio Di Napoli rivelano non solo le sue fragilità fisiche, ma anche quelle emotive, segnate da una difficile convivenza familiare. Martedì 24 giugno, un addio che colpisce il cuore degli appassionati e ci invita a riflettere sulla sua vita e le sue ultime ore.

Le parole di Claudio Di Napoli raccontano non solo la fragilità fisica di Alvaro Vitali, ma soprattutto quella emotiva, acuita da una convivenza con l'ex moglie e il suo nuovo compagno. Martedì 24 giugno è morto Alvaro Vitali, l'indimenticabile Pierino e protagonista di tantissimi film della commedia sexy all'italiana. L'attore, 75 anni, era stato ricoverato in ospedale per una recidiva di broncopolmonite. Tuttavia, stanco della degenza, aveva deciso di firmare le dimissioni e tornare a casa. A raccontare le sue ultime ore è stato Claudio Di Napoli, regista e amico storico di Vitali, che lo ha assistito negli ultimi mesi sia per motivi di salute che per il delicato stato psicologico legato alla fine della sua relazione con la moglie, Stefania Corona.

