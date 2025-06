altopascio tir in fiamme sulla firenze mare

Un pomeriggio di caos e interventi sulla A11 Firenze-Mare, dove un tir in fiamme ha provocato la temporanea chiusura dell’autostrada tra Chiesina Uzzanese e Altopascio. L’incendio, scoppiato intorno alle 12:30, ha richiesto l’intervento tempestivo di forze di soccorso e polizia, lasciando dietro di sé una scia di incertezza. Ma cosa ci riserva il proseguo di questa difficile vicenda?

Altopascio (Lucca), 26 giugno 2025 – Chiusa temporaneamente l’autostrada A11 Firenze-Mare per un mezzo pesante in fiamme. Il tir ha preso fuoco sulla carreggiata in direzione Pisa tra Chiesina Uzzanese e Altopascio ed è stata disposta la chiusura del tratto. Foto Paolo Lazzeroni-Siena-: CALDO SIENA L’incendio risale alle 12,30 circa. Sul posto, al chilometro 48 nei pressi di Altopascio, sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Il traffico ovviamente ha risentito pesantemente della chiusura: a chi proviene da Firenze ed è diretto verso Pisa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Chiesina Uzzanese di percorrere la viabilità esterna verso Altopascio dove rientrare in autostrada verso Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it