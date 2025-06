Altobello gol per l’Urbino Urbania su Buonavoglia

L'attenzione del calcio dilettantistico si accende con importanti conferme e acquisizioni: Altobello firma il gol decisivo contro l'Urbino Urbania, mentre i club puntano sui giovani talenti come Malvi Sema e Tommaso Campanelli. Quest'ultimo, portiere promettente cresciuto nel settore giovanile, rappresenta il futuro della società con le sue grandi potenzialità . La crescita di questi giovani promette di infiammare le prossime stagioni, portando entusiasmo e speranze ai tifosi.

Ufficiale a Lunano l’ingaggio di Malvi Sema, esterno di difesa classe 2003 ex Urbania. Il Vismara ha ingaggiato l’estremo difensore classe 2004 Tommaso Campanelli. Giovane portiere con prospettive di crescita sul quale la società ripone notevole fiducia per le prossime stagioni. Cresciuto nel settore giovanile della Vis Pesaro è poi passato alla K Sport Montecchio e nelle ultime tre stagioni all’Osteria Nuova. È salito a Urbino per concludere l’accordo e farsi fotografare con la nuova maglia l’ex Monturano Francesco Altobello. L’attaccante ha militato anche nelle fila della Vigor Castelfidardo, del Trodica e del Marina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it