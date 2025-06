Alta velocità i balneari di Confesercenti | No al ridimensionamento del progetto da 5 miliardi

L'alta velocità si conferma come un elemento chiave per il futuro del nostro territorio, portando vantaggi concreti a imprese e turisti. I balneari di Confesercenti si oppongono al ridimensionamento del progetto da 5 miliardi, sottolineando come la linea Adriatica rappresenti un investimento strategico per la crescita e la competitività regionale. Una sfida che può trasformare la Romagna in una destinazione ancora più attrattiva e dinamica.

"La realizzazione della linea Adriatica ad Alta Velocità è un'opera strategica fondamentale per lo sviluppo della competitività di tutto il territorio regionale e in particolare per l'offerta turistica romagnola": è quanto afferma Maurizio Rustignoli, presidente nazionale e regionale Emilia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

